瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夜も晴れの天気となり、雨の心配はないでしょう。 19日も青空が広がる見込みです。岡山県では昼前まで霧の発生するところがあるため、見通しの悪化に注意してください。朝の最低気温は岡山で2度、津山で0度、高松で5度でしょう。18日朝よりも気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で14度、津山で13度、高松で15度の予想です。18日と同じくらいか高い気温になるでしょう。