街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。今回は、予想外のプレゼントで彼（現夫）に一発逆転されたママのエピソード。彼「はい、プレゼント」彼から渡されたプレゼントを見て、彼女はどん引き。だって差し出されたプレゼントは、なんと“コンビニ袋”に入