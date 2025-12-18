大阪市は１２月１８日、市役所前に設置されているミャクミャクのモニュメントについて、２７日から大阪市住之江区にあるＡＴＣ（アジア太平洋トレードセンター）に移設すると発表しました。市役所前のミャクミャクは、大阪・関西万博の開幕前５００日を記念して２０２３年１１月に設置され、万博会期中は会場の西ゲート付近で、来場者を出迎えました。閉幕後は、市役所前に戻り、サンタのコスプレをするなど、大勢の人を楽しま