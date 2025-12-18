TBSは、年末恒例の特別番組『プロ野球戦力外通告』の公式サイトを更新。今年も29日深夜0時から放送することを発表した。【動画】元アイドルを妻にもつ“坂本勇人の後継者”ら3人に密着…2025年の『プロ野球戦力外通告』予告編同番組は、戦力外通告を受けたプロ野球選手と、その家族の明日を掴み取るために懸命に戦う姿を密着したヒューマンドキュメンタリー。22回目を迎える今年は、3人の“元”プロ野球選手にスポットを当てる