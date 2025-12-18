体調不良により主演ミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」（シアタークリエ）を休演している俳優の井上芳雄（46）が19日の公演から復帰することが分かった。18日、東宝演劇部の公式SNSで公表された。東宝演劇部は「シアタークリエ『ダディ・ロング・レッグズ』を休演しておりましたジャーヴィス役の井上芳雄は、12月19日(金)13時公演より出演いたします」と発表。「今後とも変わらぬご声援を賜りますよう、お願い申し上げ