英インターコンチネンタルホテルズグループが開業するホテルの外観イメージ（合同会社桜島開発提供）英インターコンチネンタルホテルズグループ（IHG）は18日、2029年にユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）の隣接地に大型ホテルを開業すると発表した。人工島・夢洲（大阪市此花区）で30年秋に予定されるカジノを含む統合型リゾート施設（IR）開業も見据え、観光や国際会議の需要獲得を目指す。ホテルは2棟で構成