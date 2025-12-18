京都府八幡市の認定こども園「早苗幼稚園」は18日までに、細かい粒状の「チョコスプレー」を模したポリ塩化ビニール製商品を誤ってケーキにトッピングし、園児が食べたと明らかにした。現時点で健康被害に該当する園児はいないとしている。園によると、園の行事で10日午前、3〜5歳の133人がクリスマスケーキ作りをした。誤って食べたのは製品ラベルに「フェイクチョコスプレー」と書かれた食品サンプルなどとして使われる商品