「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１８日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。「今日（１２月某日）、とある大使館に招待されている」と明かした。西村氏は「今日、僕はとある大使館に招待を受けて。そこでパーティー・ディナーなのか、色々と振る舞っていただけるんですけれど」と予定になっていることについて説明した。西村氏は「日頃からいろんな三