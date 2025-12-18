文化放送は、声優・諏訪部順一がパーソナリティを務める新番組『Yakult Presents 諏訪部順一 花粉無理界隈』を、『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）内で2026年1月3日（土）よりスタートする。 当番組は、つらい鼻のムズムズでパフォーマンスが落ち込む花粉シーズンを、スッキリ充実した毎日にしていけるようエールを送る期間限定の企