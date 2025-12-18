ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、12月18日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。毎年、イギリスのオックスフォード大学の出版局が発表し、今年は「レイジベイト」が選ばれたという、「今年の単語」について解説した。 長野智子「（オックスフォ&#