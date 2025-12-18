【モデルプレス＝2025/12/18】モデルの藤井サチが12月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】新婚の28歳モデル「雰囲気違う」バッサリカットの新ヘア◆藤井サチ「⁡15cm切りました」新ヘア披露藤井は「⁡15cm切りました」「似合ってる？」とつづり、ヘアスタイルのビフォーアフター動画を投稿。鎖骨の下まであった髪を肩の高さまでバッサリとカットし、イメージチェンジした姿を披露した