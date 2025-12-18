【モデルプレス＝2025/12/18】嵐の松本潤と女優の石原さとみがW主演を務めたドラマ「失恋ショコラティエ」（フジテレビ系／2014年）が、TVerで配信中。本記事では、石原演じる“最強天然系小悪魔”紗絵子の名言を紹介する。【写真】石原さとみ、第2子出産後初公の場で美デコルテ披露◆松本潤＆石原さとみ「失恋ショコラティエ」水城せとな氏の同名コミックをドラマ化した切なくほろ苦いラブストーリー「失恋ショコラティエ」。松本