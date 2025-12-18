【モデルプレス＝2025/12/18】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が12月18日、自身のInstagramを更新。キャミソールドレス姿のミラーショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】K-POP美女「妖精みたい」キャミドレスで抜群プロポーション披露◆ウンチェ、キャミドレス姿を公開ウンチェは、室内で撮影したミラーショットなどを投稿。美しいデコルテが際立つ白を基調としたミニ丈