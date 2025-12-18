元格闘家のエンセン井上氏（58）が、2025年12月17日にユーチューブを更新し、格闘技イベント「BreakingDown18」（ブレイキングダウン＝BD）の会見で起きた「くも膜下出血」事件について自身の見解を示した。会見で不意打ちビンタを食らい失神 事件が起きたのは、13日に行われた前日会見だ。 14日に行われた「BreakingDown18」に出場を予定していた「北海道喧嘩自慢」やるべしたら竜が、対戦相手の「千葉喧嘩自慢」江口響と対面した