アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/18営業日時点＝ 上海重油 1.92％ 上海異形鉄筋 1.2％ 上海ゴム 0.85％ 上海銅 0.38％ 大連ポリエチレン -0.03％ 大連とうもろこし -0.45％ ＊数値は前日比％