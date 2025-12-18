ドル円、１５５．９５レベルまで上昇、１５６円には届かず＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は一時155.95レベルと本日の高値を更新した。しかし、156円手前の売りに上昇を阻まれており、足元では155.80台へと押し戻されている。 ユーロ円は183.17レベル、ポンド円は208.56レベルまで高値を伸ばしたあと、上げ一服になっている。 USD/JPY155.82EUR/JPY182.99GBP/JPY208.39