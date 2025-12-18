18日、静岡･磐田市総合体育館で開かれた大相撲の冬巡業「磐田場所」。（伊藤 薫平 キャスター）「磐田に太鼓の音が響いています。久しぶりの開催。力士の迫力を生で見ようと、大勢の方が列をつくっています」磐田での巡業は実に34年ぶり。チケットは完売しこの日を待ちわびた約2800人のファンが集まりました。（磐田市民）「熱海富士と翠富士に会えることが楽しみ。磐田巡業初めてなので嬉しいです。楽しみです」（掛川市民