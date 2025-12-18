「有馬温泉太閤の湯」は１８日に発表された「第２０回ニフティ温泉年間ランキング２０２５」で昨年に引き続き西日本エリア７６７４施設中の「西日本第１位」と共に、「全国総合第７位」（全国２万２８２１施設中）を受賞した。主要タイトルに加え、「関西（近畿）エリア総合第１位」、「兵庫県口コミ部門第１位」、「兵庫県総合第１位」など合計９つのタイトルを獲得した。同温泉では神戸牛すき焼き御膳、から揚げ定食な