◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）女子の公式練習が１８日、会場の東京・代々木第一体育館で行われた。今季シニアデビューの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はショートプログラム（ＳＰ）の曲をかけて調整。曲かけ練習では冒頭に予定するトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は跳ばなかったが、その後の練習で３回決めるなど順調な様子を見せた