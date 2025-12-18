【新華社酒泉12月18日】中国西部地域ではここ数年、エネルギー貯蔵プロジェクトの実施が加速しており、貯蔵技術の多様化が進み、新たな技術が相次いで登場している。甘粛省酒泉市のゴビ砂漠では、道路沿いに並ぶ大型蓄電施設を至る所で見ることができる。これらの施設はエネルギー貯蔵発電所であり、需要の少ない時間帯に電力を蓄え、必要な時に放出する機能を持つ。電力需給の不均衡を解決するだけでなく、エネルギー利用効率