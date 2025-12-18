１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６．０９ポイント（０．１６％）高の３８７６．３７ポイントと続伸した。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国経済対策の期待感が引き続き支えとなっている。先ごろ閉幕した２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議では、積極的な財政出動を約束し、金利や預金準備率の引き下げなども示唆された。中長期資金の流入期待も高まる。上海総合指数が約３カ月ぶりの