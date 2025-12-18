男子テニスのダニエル太郎選手が17日、自身のSNSを更新し第1子となる女の子が誕生したことを発表しました。ダニエル選手は2018年にイスタンブール・オープンでツアー初優勝、2016年のリオ五輪から3大会連続でオリンピックに出場しています。2025年9月にモデルの黒田エイミさんと結婚、さらに妊娠も発表していました。第1子誕生にダニエル選手は英語で「こんにちは！無事に生まれました。お医者さんからは、ここ数年で一番大きい女