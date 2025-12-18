◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。日本は、女子が五輪出場を決めました。男子と混合ダブルスは、悔しくも五輪出場に届きませんでした。女子、男子では、予選トーナメントの上位3チームが決定戦に進出し、そのうち2チームに五輪出場権が与えられます。決定戦では、先に予選1位と予選2位が対戦し、勝てば五輪出場決定、負けたチームは予選3位の