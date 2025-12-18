韓国女性グループ・ＡｆｔｅｒＳｃｈｏｏｌとして活動後、女優として活躍しているナナ（３４）が１７日、ファッション誌・Ｈａｒｐｅｒ’ｓＢＡＺＡＡＲの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場し、必ず持ち歩いているアイテムを紹介し注目を集めた。ナナが「アイテムを一つ持ってきた」と言ってカバンから取り出したのは、護身用スプレーだった。ナナは「最近大きな事件に遭って、結局自分のことは自分で守らなければなら