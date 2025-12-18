緊急避妊薬「ノルレボ」（第一三共ヘルスケア提供）第一三共ヘルスケアは18日、望まない妊娠を防ぐために性交後に服用する緊急避妊薬「ノルレボ」を、2026年2月2日から処方箋不要の市販薬として販売を始めると発表した。価格は税込みで7480円。プライバシーへの十分な配慮や、近くの産婦人科との連携などの要件を満たした薬局やドラッグストアでのみ販売。緊急避妊薬に関する研修を修了した薬剤師が販売の可否を判断し、面前で