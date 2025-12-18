こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP株式会社は2025年12月18日、東京科学大学との共同主催による中学生向けワークショップ「コスモポリタンキャンパス 2026 Spring〜惑星の成り立ちと地球外生命体のナゾを発信〜」を2026年3月に開催すると発表しました。あわせて同日から、参加者募集を開始しています。【▲ 「コスモポリタンキャンパス 2026 Spring」キッザニア公式サイトより引用（KCredit: KC