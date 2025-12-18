静岡県警本部が入るビル＝静岡市傷害罪などで起訴された島田健太郎被告（54）が入院先の静岡県伊豆の国市の病院から脱走し、逃走容疑で逮捕された事件を巡り、県警の加藤悟総務部長は18日の定例記者会見で「逃走時間帯の病室における警察官配置や被告人の視認性の確保、手錠の使用について不適切な対応だった可能性がある」と説明した。県警などによると、富士宮署員2人がおおむね1時間ごとに交代で、カーテン越しに監視に当た