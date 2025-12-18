（東京中央社）李逸洋（りいつよう）台北駐日経済文化代表処代表（大使に相当）は17日、中国から制裁措置を科された自衛隊の元統合幕僚長で行政院（内閣）政務顧問の岩崎茂氏と面会し、制裁に関して関心を表明した。代表処が同日、公式サイトに両氏のツーショット写真を掲載した。代表処によれば、両氏は中国が日本周辺で情勢を緊張させていることや、地域安全保障について意見を交わした。中国外務省は15日、岩崎氏が「公然と台湾