飲み物がこぼれてなえる…▶こぼさずに運べる超簡単な方法とは！？（⇒次へ）【画像を見る】この発想はなかった！飲み物をこぼさず運ぶ方法気温が下がり、温かい飲み物を持ち帰る機会が多くなる冬。慎重に運んでも飲む頃には袋の中でこぼれてしまい、残念な気持ちになった経験がある方もいるのではないでしょうか？今回はインスタグラムで再生回数600万回を超えた、袋にひと工夫をするだけで飲み物をこぼさず運べるライフハッ