2025年5月1日から4日にかけて、ブラックデザート・リゾートGCで開催された「ブラックデザート選手権」。この大会で渋野日向子が刻んだ戦績は、まさに現在地を象徴するものであった。 【写真】渋野日向子「やっと笑顔になった」悔しい1年を“しぶこスマイル”で総括「期待してます」と応援続々 圧巻！2連続イーグル 予選ラウンドにおいて、見事なまでの「静」と「動」を演じてみせた。初日は42位タイ