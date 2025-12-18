Elgatoの「Stream Deck＋」がAmazonでタイムセール中となっています。Amazon.co.jp限定のこちらのホワイトカラーモデルが、7％OFFの2万7,980円で購入できます。製品画像は紫がかっていますが、実際はもっと“白い”ようです。 主に配信向けのコントローラーとして展開するStream Deckシリーズですが、備えられたボタンに各種のショートカットをアサインできるため、幅広い用途で活躍する