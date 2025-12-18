【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店にて、2026年1月2日から1月12日の期間に開催される『SHIBUYA109 × INI WINTER SALE』 『MAGNET by SHIBUYA109 × INI WINTER SALE』のキャンペーンモデルに起用された。 ■撮り下ろしビジュアルを館内外に掲出 セール期間中は、本キャンペーンのために撮り下ろされた特別なキャンペーンビ