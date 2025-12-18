【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Uruが、ニューシングル「プラットフォーム」とオープニングテーマを担当するTVアニメ『永久のユウグレ』（読み：トワノユウグレ）とのコラボレーションMVを公開した。 ■これまでの物語を情感豊かに彩るスペシャルな映像 「プラットフォーム」は、Uru自身が作詞・作曲を手掛け、『永久のユウグレ』のために書き下ろした楽曲。TVアニメ『薬屋のひと