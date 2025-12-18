運転中に…！【漫画】本編を読む本稿では、「予測不能」「想定外」の結末にSNSでハマる人が続出中のショートホラー漫画をX(旧Twitter)で公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さんにインタビューを実施。漫画を投稿するようになったきっかけや、創作活動の“閃き”について聞いた。■創作活動で大事なのは「生活リズムの維持」「浮遊霊と彼氏」2/12「浮遊霊と彼氏」3/12「浮遊霊と彼氏」4/12予測不能なオチがクセになると話