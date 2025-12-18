18日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万869枚だった。うちプットの出来高が5959枚と、コールの4910枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の811枚（66円高365円）。コールの出来高トップは5万3000円の690枚（42円安84円）だった。 コールプット 出来