18日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1468枚だった。うちプットの出来高が995枚と、コールの473枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の111枚（変わらず1050円）。コールの出来高トップは5万3000円の193枚（55円安415円）だった。 コールプット 出来