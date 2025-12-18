18日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は354枚だった。うちプットの出来高が319枚と、コールの35枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の36枚（30円高440円）。コールの出来高トップは4万9000円の15枚（2225円）だった。 コールプット 出来高前日比