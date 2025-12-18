カルナバイオサイエンス [東証Ｇ] が12月18日大引け後(17:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結最終損益を従来予想の21.4億円の赤字→22.2億円の赤字(前期は21.7億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を89.8％毀損する規模となった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の10.9億円の赤字→11.6億円の赤