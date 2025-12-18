2025年12月15日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、高市早苗首相の台湾有事発言に端を発する日中関係の冷え込みが続く中、日本が核兵器保有の可能性を考える可能性について有識者が言及したことを報じた。記事はテンプル大学日本校現代アジア研究所のロバート・デュジャリック所長がRFIのインタビューに応じた際に語った内容を紹介した。デュジャリック所長はまず、米国による「核の傘