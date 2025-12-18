NHKは18日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）に歌手の玉置浩二(67)が出場すると発表した。今年11月発表の「ファンファーレ」をテレビ初披露する。昨年に続き、ソロでは2年連続4度目の出場。今年も特別企画での出場となる。自身がボーカルを務めるバンド「安全地帯」としては1985年、2022年に2度出演している。今年は3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろし、大きな話題を集めている「ファンファーレ」を披露する。