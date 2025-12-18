NHKは18日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）に、シンガー・ソングライターの玉置浩二が出場することを発表した。3年ぶりに書き下ろした話題曲「ファンファーレ」をテレビ初披露する。玉置の紅白出場は4回目。1985年、2022年には、安全地帯のメンバーとしても出場している。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者これまでの出場回数も今年は「故郷楽団」と名付けたバン