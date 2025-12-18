¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¤Î²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ï18Æü¡¢20Æü¤ÎNEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ëÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£²÷¾¡¤·¤¿³«ËëÀï¤ÎË­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎÀï¤«¤éÀèÈ¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¶¦Æ±¼ç¾­¤ÎCTB¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥Þ¥¬¡á¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¥¹¥­¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Û¥¹¥È³«ËëÀï¤ÎÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤â¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ½àÈ÷