五輪柔道金メダリストで、２年前に頸髄（けいずい）損傷の大けがを負って長期療養していた日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）前会長の山下泰裕氏（６８）が１８日、体育学部武道学科特任教授を務める母校の東海大での授業・柔道論後に、湘南キャンパス内で報道陣に向けて会見を行った。社会復帰した１１月２７日から毎週木曜日、全４回を担当した。現在は首から下がほとんど動かせないため、胸あたりをバンドで固定した車いす生