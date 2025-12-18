茨城・つくば市の常磐自動車道で男性が死亡しているのが見つかり、警察はひき逃げ事件とみて捜査を始めています。17日午後11時前、つくば市の常磐道上り、谷田部インターチェンジ付近で「高速道路上に人が倒れている」と110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、男性が車線に倒れていて、その場で死亡が確認されました。男性の身体には、車にひかれたような跡があったということです。現場から200メートルほど離れた料金所