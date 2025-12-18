今年の本数字出現回数のデータを紹介します。最少は（16）と（25）の4回。最多は（12）の17回です。予想の参考にどうぞ。「今回の空白域は（09）〜（11）と（14）〜（16）。ケチャップ数字は、13回ぶりに出た（34）です。最有力は（16）。次いで（25）。今年の出現が最少の（16）と（25）ですが、空白域内の（16）を上位にしました。8月15日から出ていない（31）、8月29日の出現が最後の（36）も有力です」（ロト探偵・工藤氏）