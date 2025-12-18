ファーストイノベーションは、運営メディア「SES Plus」にて「インフルエンザ予防接種に関する実態調査2025」を実施した。本調査は、2025年10月31日から11月3日にかけて、10代から60代以上の男女150名を対象に、SNS上でアンケートを行ったもの。調査の結果、「毎年受けていない」「受ける予定がない」と回答した人は全体の約7割にのぼった。内訳は「毎年受けていない」が42％、「受けない予定」が22％となっている。予防接種を受け