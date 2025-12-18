神戸地裁が保釈申請を却下した“ある懸念”今年１月に亡くなった竹内英明元兵庫県議に対し、名誉を毀損したとして逮捕・起訴された『NHKから国民を守る党』党首である立花孝志被告（58）の保釈請求が却下されたという。12月10日付の神戸新聞によると、立花被告の弁護人が起訴された当日である11月28日に保釈を請求したものの、12月２日に却下。その却下決定に対する準抗告も12月８日に棄却されたという。再逮捕でもなければ、立花