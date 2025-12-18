タルト専門店「キル フェ ボン」が、クリスマス期間限定の新作3種を含む全9〜10種類のメニューを、12月20日（土）から12月25日（木）まで全12店舗で販売する。【キル フェ ボン】新作「色とりどりのフルーツタルト〜ホワイトチョコ風味〜」全店で共通メニューの、新作「色とりどりのフルーツタルト〜ホワイトチョコ風味〜」は、イチゴやブドウなど9種類のフルーツやホワイトチョコとカスタードクリーム、ミルク風味豊かなバタ