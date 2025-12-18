JR池袋駅西口の池袋マルイ跡で整備されている複合施設「IT tower TOKYO（アイティ・タワー・トーキョー）」（東京都豊島区西池袋）が年内に完成する見込みとなり、2026年3月14日開業とが決まった。IT tower TOKYO合同会社が整備する施設で、商業エリアには、家電販売大手の「ビックカメラ」など約10店の登場が決まっている。【こちらも】品川の武蔵小山駅前再開発、タワマンと店舗の複合開発へ都が再開発組合設立を認可IT to