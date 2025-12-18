フジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」が１９日放送の「酒のツマミになる話最終回だから未公開トーク全部出しますＳＰ」（午後９時５８分）で最終回を迎える。同番組は“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもＯＫ”というルールのもと普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。最終回では、これまでの放送では入りきらなかったトークを一挙に放出。いつも通り円卓に座